Territori somete a información pública el reglamento de puertos y transporte en aguas marítimas

BARCELONA 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica somete a información pública el proyecto de reglamento que desarrolla de la Ley 10/2019, de 23 de diciembre, de puertos y de transporte en aguas marítimas y continentales.

Con la publicación en el DOGC, se abre un período de un mes para que la ciudadanía interesada pueda presentar observaciones, propuestas de mejora y otras alegaciones al texto, informa el departamento en un comunicado este viernes.

El nuevo reglamento desarrolla el marco organizativo y de gestión del sistema portuario catalán, y establece el régimen jurídico del transporte de personas pasajeras por aguas marítimas y continentales.