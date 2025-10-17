Terry Gilliam: "Casi todas mis películas son sobre la imaginación luchando con la realidad"

El director de cine británico y miembro de los Monty Python, Terry Gilliam, en un photocall antes de recibir el Gran Premi Honorífic del Festival de Sitges, a 17 de octubre de 2025, en Sitges - Alberto Paredes - Europa Press

Recibe el Gran Premio Honorífico del Festival de Sitges

SITGES (BARCELONA), 17 (EUROPA PRESS)

El director e integrante de Monty Phyton Terry Gilliam, que recibe este viernes el Gran Premio Honorífico del Sitges Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya, ha asegurado respecto a su carrera: "Casi todas mis películas son sobre la imaginación luchando con la realidad".

En un encuentro en el Sitges Industry del festival y en el que en el hilo musical ha sonado el clásico 'Always look on the bright side of life' de 'La vida de Brian', ha asegurado: "Tengo una confesión, no me gusta la fantasía. La fantasía es demasiado estructurada para mí. Lo que me gusta es la imaginación. La imaginación es mucho más libre y no tiene reglas, básicamente".

Ha asegurado que interesarse por un proyecto depende de que las ideas le capturen y le estimulen: "Solo puedo hacer películas de las que me haya poseído la idea", añadiendo que no sabe cómo hace lo que hace o por qué lo hace.

"EL GRAN CAMBIO"

Ha asegurado que entrar a formar parte de Monty Phyton fue "el gran cambio" para él y que ha sido muy afortunado haciendo películas, aunque ha admitido que nunca pensó en ser actor.

"Los otros en el grupo (Monty Phyton) eran muy buenos actores. Yo era un payaso. Fue divertido ponerse un vestido incómodo, usar maquillaje extraño y hacer que las personas rían", ha añadido.

REDES SOCIALES E IA

Sobre las redes sociales, ha afirmado que era activo hace unos años porque era divertido pero se cansó de los comentarios, que todo fuera blanco o negro sin debate, y que ahora no es un gran fan: "La gente parece haber perdido la confianza para confrontar a otras personas directamente".

Ante el impacto de la inteligencia artificial (IA) en el cine, ha dicho que la tecnología hace que todo sea mucho más fácil, pero que no le gusta porque el mundo real desaparece: "Solo porque puedes hacerlo, no significa que deberías hacerlo".

Ha afirmado que le divierten las películas y cómics de Marvel, pero que no están basadas en ningún tipo de mundo real: "Me gustan los filmes en los que los protagonistas son reales, con problemas reales y sin necesidad de volar", ha dicho.

Terry Gilliam recibe la noche de este viernes el Gran Premio Honorífico del Festival de Sitges, en una edición que ha proyectado su película 'Brazil'.