Terry Gilliam recibe el Gran Premio Honorífico del Festival de Sitges

El director de cine estadounidense y miembro de los Monty Python, Terry Gilliam, en un photocall antes de recibir el Gran Premi Honorífic del Festival de Sitges, a 17 de octubre de 2025 - Alberto Paredes - Europa Press

SITGES (BARCELONA), 17 (EUROPA PRESS)

El director, guionista y actor estadounidense Terry Gilliam ha recibido la noche de este viernes el Gran Premio Honorífico del Sitges Festival Internacional de Cine Fantástico de Catalunya en reconocimiento a su trayectoria.

Al recibirlo, el integrante de Monty Phyton ha agradecido el premio de este "fantástico" festival, al que ha acudido en tres ocasiones, una de ellas para recoger el Premio Máquina del Tiempo en 2000.

"Muchas gracias y disfrutad del festival", ha dicho Gilliam, quien a lo largo de su carrera ha dirigido películas como 'El rey pescador', 'Brazil' --que se ha proyectado esta edición de Sitges--, '12 monos', 'Las aventuras del barón Munchausen', 'Miedo y asco en Las Vegas' y 'El hombre que mató a Don Quijote'.