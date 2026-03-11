TGV INOUI abre la venta de billetes para viajar entre España y Francia hasta diciembre de 2026

Tren TGV INOUI - SNCF

BARCELONA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

SNCF Voyageurs, la empresa de transporte de pasajeros del Grupo SNCF y único operador ferroviario que conecta España con París, abre este miércoles la venta de billetes de alta velocidad TGV INOUI para viajar entre España, Francia y otros destinos europeos para trayectos comprendidos entre el 4 de julio y el 12 de diciembre de 2026.

La apertura de ventas permitirá a los viajeros planificar sus desplazamientos con mayor antelación, reservando sus billetes de TGV INOUI hacia Francia y Europa hasta nueve meses antes de la fecha de viaje, informa la empresa en un comunicado este miércoles.

Como parte de su estrategia de desarrollo de las conexiones ferroviarias entre España y Francia, SNCF Voyageurs ha anunciado que TGV INOUI reforzará su oferta entre Barcelona y París con un tercer servicio diario de ida y vuelta durante el verano, del 4 de julio al 30 de agosto.

Además, este tercer servicio también estará disponible los fines de semana entre el 8 de mayo y el 28 de junio, así como entre el 5 de septiembre y el 1 de noviembre de 2026, ampliando las opciones de viaje entre ambos países en periodos de mayor demanda.

La línea Barcelona-París continúa conectando algunos de los principales destinos del sur de Francia y el noreste de España, con paradas en Girona, Figueres, Perpignan, Nîmes, Montpellier, Béziers, Narbona y Valence TGV, facilitando así el acceso a múltiples destinos turísticos y culturales a ambos lados de la frontera.