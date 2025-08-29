Thiago Ávila (Global Sumud Flotilla): "Cuando los gobiernos fallan, nosotros navegamos"

El activista Thiago Ávila durante la presentación de las actividades en apoyo a la Global Sumud Flotilla este viernes en Barcelona- EUROPA PRESS

Pide a la ciudadanía que apoye la "misión histórica en las calles, botes y redes"

BARCELONA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Uno de los miembros del grupo de coordinación de la Global Sumud Flotilla, el activista Thiago Ávila, ha asegurado este viernes en Barcelona durante la presentación de las actividades y conciertos previos a la partida de decenas de barcos hacia Gaza este domingo, que esta acción no debería haber sido impulsada por los pueblos, sino por los gobiernos: "Cuando los gobiernos fallan, nosotros navegamos".

"No fuimos nosotros quienes firmamos el Estatuto de Roma, la Convención de Ginebra, la Carta de la ONU: fueron los gobiernos, y tienen el deber de mantener esos acuerdos vivos y funcionando, pero cuando no lo hacen, cuando fallan, nosotros navegamos", ha manifestado en una declaración a los medios de comunicación.

Además, el activista brasileño ha pedido que el movimiento social desde tierra sea "tan fuerte como el movimiento de mar" y ha asegurando que desde la coalición no piensan en los ciudadanos como un apoyo, sino como participantes de esta misión que ha tildado de histórica.

Ávila, que no ha desvelado el número de barcos que conformarán la flotilla ni las identidades de los participantes alegando que si dan esta información "Israel la usará para hacer daño", sí ha dicho que las embarcaciones superarán a las que en los últimos 18 años han intentado llegar hasta Gaza y que 26.000 personas se han registrado para participar en esta iniciativa en todo el mundo.

"NO LES TRATEN COMO HÉROES"

El activista también ha pedido a quienes vayan a despedir a los participantes que se embarcarán el domingo en Barcelona que "no les traten como héroes" sino como militantes y como activistas porque, aunque son conscientes del riesgo al que se exponen, no es comparable al que cada palestino sufre en la Franja en Gaza todos los días.

Asimismo, ha señalado que la visibilidad es importante para sus vidas, porque teme que los ataquen, pero ha pedido a la población que no pierda el foco sobre objetivo final, que es romper el cerco de Gaza y crear un corredor humanitario para garantizar "una línea de vida que mantenga la capacidad del pueblo más valiente y más inspirador del mundo": el palestino.

BARCELONA, EL PUNTO DE PARTIDA

A preguntas de Europa Press, Ávila ha explicado que la coalición Global Sumud Flotilla ha elegido Barcelona como punto de partida porque después de que las anteriores misiones fuesen derrotadas por la "guerra burocrática", pensaron que faltaba un factor fundamental: la movilización social.

Tras hablar con movimientos sociales de Barcelona, de Catalunya y del resto de España, decidieron partir desde la capital catalana, donde el gobierno tiene la misma voluntad de que una misión humanitaria llegue a Gaza.

Ha precisado que, aunque no fuese así, el pueblo está listo para cumplir con su tarea: "La recepción fue tan bonita y tan valiente que elegimos que es aquí de donde necesitamos salir".

CUNNINGHAM, HICKEY Y MOYNIHAN

En la presentación también se ha escuchado la voz del actor Liam Cunningham, conocido por su papel en 'Juego de Tronos', que ha dicho que como irlandés entiende perfectamente lo que significa una ocupación, estar bajo del poder de un ejército muy poderoso y sufrir una hambruna: "Los palestinos, y especialmente los gazatíes, están sufriendo lo que sufrimos en nuestras carnes hace 150 años".

"Esto no va sobre política, va sobre seres humanos", ha subrayado Cunningham, que ha hecho un llamamiento a parar la hambruna y el genocidio en Palestina lo antes posible.

También ha participado el humorista, cineasta y escritor Tadhg Hickey, que ha expresado que cuando le preguntan por qué ponen en riesgo sus vidas embarcándose, la única respuesta posible es "¿cómo nuestros gobiernos continúan permitiendo la exterminación del pueblo palestino?", así como la activista irlandesa Karen Moynihan, que ha dado gracias por el amor, la solidaridad, el apoyo y la bienvenida que han recibido en Barcelona.

En esta travesía, que se estima que durará aproximadamente una semana, también participarán la activista Greta Thunberg y la exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau.

También se subirán al barco otros activistas, diferentes artistas y representantes políticos, como la coordinadora de Podemos Baleares y concejal del Ayuntamiento de Palma, Lucía Muñoz, y la diputada de la CUP en el Parlament, Pilar Castillejo.

En cada uno de los barcos habrá también periodistas, médicos y representantes políticos, y algunos activistas representarán ejes concretos, ya que habrá embarcaciones como la de la mujer o una formada por veteranos del ejército de Estados Unidos.

La previsión es que la flotilla, que saldrá en comitiva el domingo por la mañana, llegue a Túnez el jueves 4 de septiembre, desde donde saldrán otros barcos para sumarse a la expedición.

Los organizadores se han mostrado esperanzados en poder conseguir su objetivo, pese a posibles impedimentos por parte del Gobierno israelí, ya que recuerdan que en 2008 se logró llegar por mar a Gaza.