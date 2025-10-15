TMB expondrá 5 convoyes históricos del Metro de Barcelona en la explanada de la Farinera del Clot

BARCELONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) abrirá al público la semana del 10 de noviembre la exposición 'Els trens del centenari. El patrimoni ferroviari del Metro de Barcelona' en la explanada de La Farinera del Clot, donde instalará 5 convoyes históricos del suburbano barcelonés.

En un comunicado este miércoles, la presidenta de TMB, Laia Bonet, ha detallado que ya se han instalado los primeros vehículos de las series 400 y 1100, y que en total se expondrán 5 trenes restaurados hasta el 6 de enero de 2026, con motivo del centenario del Metro.

Bonet ha destacado que estos trenes son patrimonio de la ciudad y ha recordado que "por primera vez los trenes salen de las vías subterráneas para exponerse en superficie".

A partir de este jueves se instalará una carpa de 1.200 metros cuadrados que protegerá los trenes --algunos declarados Bienes Culturales de Interés Nacional-- y permitirá a los visitantes recorrer el interior de los convoyes a través de pasarelas accesibles.

Los trenes fueron restaurados en 2024 con la aprobación de la Generalitat, con un coste de 2,1 millones de euros que incluyó la retirada de amianto, reparaciones estructurales y la recuperación de los colores originales de las unidades históricas.