TMB recomienda el uso del Metro de Barcelona durante la Cursa El Corte Inglés del domingo

Archivo - Un Metro de Barcelona. - AYUNTAMIENTO DE BARCELONA - Archivo

BARCELONA 8 May. (EUROPA PRESS) -

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha recomendado el uso del Metro en la capital catalana mientras se celebra la 46 edición de la Cursa El Corte Inglès este domingo, ya que algunas líneas de autobús tendrán afectaciones en su recorrido y horario.

En un comunicado este viernes, TMB ha recordado que la carrera comenzará a las 9.00 horas en El Corte Inglés de la avenida Diagonal y las afectaciones serán entre las 05.00 y las 14.00 horas aproximadamente para todo el tráfico de superficie en la Gran Via de Carles III, el paseo de Gràcia, las calles Aragó y Viladomat, la Gran Via, el paseo de Sant Joan y la ronda Sant Pere.

Así, habrá 37 líneas de bus de TMB afectadas que son: D40, D50, H6, H8, H10, H12, H16, V3, V5, V7, V9, V11, V13, V15, V17, V19, 6, 7, 19, 22, 24, 27, 33, 34, 39, 47, 54, 55, 59, 63, 67, 68, 78, 113, 141 y las rutas roja y azul del Barcelona Bus Turístic.