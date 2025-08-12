TMB refuerza el servicio de Metro de cara a las Fiestas de Gràcia de Barcelona

Archivo - El pregón de la Festa Major de Gràcia de Barcelona de 2024 - @FESTAGRACIA - Archivo

BARCELONA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) ha anunciado el refuerzo de sus líneas de Metro con motivo de la celebración de las Fiestas mayores del barrio de Gràcia, que se llevarán a cabo entre los días 15 y 21 de agosto, informa la compañía este martes en un comunicado.

Así, la operadora ha anunciado que el Metro funcionará ininterrumpidamente entre el 15 y el 17 de agosto, un total de 67 horas desde las 5.00 del viernes 15 a las 24.00 del domingo 17.

Se reforzará especialmente la línea L3, aumentando las frecuencias de paso de los trenes y en las estaciones de Lesseps, Fontana y Diagonal, las más próximas al barrio de Gràcia, se incrementarán servicios de personal, seguridad y limpieza.

También se verán reforzadas las estaciones de Verdaguer, en la L4 y L5, junto con la estación de Diagonal, aún así TMB recuerda a los viajeros de las líneas 4 y 11 de Metro que planifiquen sus viajes con antelación, debido a los cortes parciales por obras en estas líneas.

Los tramos afectados, entre Verdaguer y Trinitat Nova en la L4 y, entre Trinitat Nova y Casa de l'Aigua en la L11, cuentan con un servicio substitutivo de autobuses lanzadera, además de las líneas regulares de bus D40, D50, H6, H8, H10, V15, V17, V19, 6, 7, 19, 22, 24, 27, 33, 34, 39, 47,114 y 116, que también acercan a Gràcia.