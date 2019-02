TMB ve las "condiciones" necesarias para evitar la huelga de Metro durante el MWC

Publicado 22/02/2019 13:43:29 CET

Vidal lamenta que perjudicaría principalmente a los barceloneses

BARCELONA, 22 Feb. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de TMB y concejal de Movilidad del Ayuntamiento de Barcelona, Mercedes Vidal, ha asegurado que existen todas las "condiciones" necesarias para evitar la huelga de Metro convocada por los trabajadores entre el lunes 25 y el jueves 28 de febrero, coincidiendo con la celebración del Mobile World Congress (MWC).

Vidal ha explicado este viernes ante los medios que siguen con las negociaciones y que no hay motivos para no salir de la huelga, y preguntada sobre la afectación de esta sobre el MWC, ha dicho que no solo afectaría a los visitantes, sino sobre todo "al más de un millón de personas" que utilizan diariamente el servicio.

El pasado lunes se celebró una reunión de mediación de la Conselleria de Trabajo, que no supuso, según confirmaron fuentes de la UGT a Europa Press, ningún acercamiento de posturas, por lo que de momento la huelga, consistente en paros de dos horas por turno en los días afectados, se mantiene.

MWC COMO MARCA BARCELONA

En otra comparecencia, el concejal de Turismo, Comercio y Mercados, Agustí Colom, ha asegurado que Barcelona está preparada para el MWC, que es "una gran cita para la ciudad", dado que conecta a Barcelona con el mundo de las nuevas tecnologías.

Ha resaltado que el congreso es una forma más de llevar a cabo la campaña Marca Barcelona, ya que sirve para explicar al mundo cómo quieren que se conozca Barcelona.

Además, ha destacado que más allá de la ocupación que da el evento a la ciudad, la importancia recae en que "crea ocupación de calidad a lo largo de los años" porque vincula la ciudad con el desarrollo constante de nuevas tecnologías y sirve para impulsar nuevas iniciativas.