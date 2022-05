El TNC abrirá con 'Assaig sobre la ceguesa' de Saramago una temporada 2022-2023 de 31 propuestas

Peeping Tom, Blanca Portillo, 'Terra baixa' y Juan Diego Botto, entre los platos fuertes

BARCELONA, 24 May. (EUROPA PRESS) -

El Teatre Nacional de Catalunya (TNC) abrirá la temporada 2022-2023 en la Sala Gran con una adaptación de 'Assaig sobre la ceguesa' de José Saramago, adaptada por Clàudia Cedó y dirigida por Nuno Cardoso, en una programación con 31 propuestas entre las que figuran 'Triptych' de Peeping Tom, 'Una noche sin luna' protagonizada por Juan Diego Botto, 'Silencio' de Juan Mayorga y una versión de 'Terra baixa'.

En rueda de prensa, la directora artística del TNC, Carme Portaceli, ha explicado este martes que la temporada estará marcada por la consciencia y la esperanza como lema, y ha subrayado que el teatro es uno de los ámbitos de la sociedad donde todavía "se hace comunidad".

La temporada abrirá el 21 de septiembre en la sala Tallers con el espectáculo circense 'MDR' de la compañía Los Galindos, al que seguirá el 29 de septiembre en la Gran 'Assaig sobre la ceguesa' de Saramago en la Sala Gran, coincidiendo con el centenario del nacimiento del Premio Nobel, y el 6 de octubre lo hará en la Petita 'Zona inundable', dirigida por Marta Gil Polo.

Portaceli ha destacado que esta adaptación de Saramago, coproducción del TNC y el Teatro Nacional Sâo Joâo, cuenta con un reparto catalán y portugués, y ha resaltado que se estrenará en Oporto y posteriormente recalará en el TNC y luego volverá a Oporto y girará por otras ciudades portuguesas.

Juan Mayorga presentará en octubre 'Silencio' en la Tallers, obra protagonizada por Blanca Portillo sobre el silencio en la vida y el teatro, a la que seguirán 'Intempèrie', de Téntol, 'Bonobo', dirigida por Josep Julien, y Talking Heads' de Alan Bennet, con Lurdes Barba, Imma Colomer y Lina Lambert.

PEEPING TOM Y BOTTO

La compañía belga Peeping Tom, "top ten" según Portaceli, trasladará al TNC 'Triptych. The missing door, the lost room and the hidden floor', que la directora artística ha definido como una trilogía con personajes perdidos por el escenario.

Otro de los platos fuertes será 'Una noche sin luna', dirigida por Sergio Peris-Mencheta y protagonizada por Juan Diego Botto, en la que el actor se pone en la piel de Federico García Lorca para acercar aspectos de su vida y obra: "Botto es un ángel en el escenario", ha dicho Portaceli.

La compañía Manolo Alcántara mostrará el espectáculo visual 'Déjà Vu' en el periodo de Navidad y el año 2023 se iniciará con 'Uppgivenhet', dirigida por Montse Rodríguez Clusella, y una versión de 'Terra baixa' de Àngel Guimerà, versionada por Pablo Ley y dirigida por Portaceli en una lectura del clásico desde el siglo XXI.

Magda Puyo dirigirá en la sala Petita 'Quan ens haguem torturat prou', un texto de Martin Crimp, que protagonizará Anna Alarcón. Mientras que la Tallers mostrará 'Sopa de pedres' de Engruna Teatre y 'Desdèmona' de Alba Sarraute, una interpretación del clásico 'Otelo' desde la mirada de Desdémona.

Carme Portaceli también dirigirá 'Bovary', a partir de un texto a partir del clásico de Flaubert de Michael de Cock, dramaturgo que en la parte final de la temporada dirigirá 'L'alquimista', de Marguerite Yourcenar, en un viaje por una Europa en crisis.

Portaceli ha destacado la programación de 'Trilogía sobre la guitarra', de Rocío Molina, 'Vent de garbí i una mica de por', dirigida por Judith Pujol a partir de la obra de Maria Aurèlia Capmany, y una adaptación de 'El temps i els Conway', dirigida por Àngel Llàcer.

El TNC también contará en la parte final de la temporada con 'Mal de coraçon', de Victoria Szpunberg, una versión de 'Momo' de Michael Ende, Xiula llevará el espectáculo 'Hits' y dentro del Festival Grec 2023 contará con 'Double infinité' de la compañía Mal Pelo.

ABONOS

La directora artística del TNC ha explicado que la venta de los diferentes tipos de abonos para la temporada 2022-2023 se abre este mismo martes, con descuentos que pueden llegar al 45%, que Portaceli ha defendido por ser "la cultura un derecho"

Ha explicado que en lo que va de temporada 2021-2022 están "contentos" con una ocupación del 55%, y ha dicho que otras temporadas sin coronavirus o guerras, han contado con ocupaciones similares, y ha mostrado su confianza en el público barcelonés.