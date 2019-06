Todos los partidos de la oposición votarán en contra del decreto de limitación del alquiler

Publicado 25/06/2019 17:51:02 CET

El Parlament previsiblemente rechazará el decreto al contar solo con el apoyo de JxCat y ERC

BARCELONA, 25 Jun. (EUROPA PRESS) -

Todos los partidos de la oposición en el Parlament --Cs, PSC, comuns y la CUP-- votarán en contra del decreto ley del Govern que plantea limitar el precio del alquiler y piden que el Ejecutivo retire esta iniciativa del pleno de la Cámara que se celebrará este miércoles y jueves, en el que se debe votar el decreto.

Así lo han manifestado los grupos de la oposición en sendas ruedas de prensa y comunicados, de manera que previsiblemente el pleno del Parlament rechazará validar este decreto, ya que solo cuenta con el apoyo de JxCat y ERC, que no tienen mayoría absoluta en la Cámara y necesitan el apoyo de algún otro grupo.

El presidente de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa, ha explicado que se oponen al decreto por la "absoluta ilegalidad" de su contenido, como cree que deja claro el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries (CGE), que declaró inconstitucional parte del decreto.

También se ha referido al dictamen del CGE el diputado del PP Santi Rodríguez, que ha recordado que la Autoritat Catalana de la Competència (ACCO) también rechaza este decreto, por lo que, teniendo en cuenta la "unanimidad que ha desplegado en conjunto de la sociedad y en el Parlament" en rechazo de la propuesta, considera que el Govern debería retirarlo.

La socialista Eva Granados ha recriminado la falta de diálogo al Govern para elaborar el decreto y ha subrayado que tiene problemas tanto de forma como de contenido, ya que lo ve insuficiente para regular el precio del alquiler: "No sé que persigue el Govern. No sé si quieren hacer el mismo discurso con los no Presupuestos para decir que o todo es culpa de Madrid o todo es culpa de la oposición".

Por parte de los comuns, su portavoz, Susanna Segovia, ha reprochado al Govern no haber trabajado con las entidades sociales este decreto y ha alertado de que, tal y como está planteada la iniciativa, podría ser "perjudicial" para el precio del alquiler en Catalunya, por lo que ha exigido a la Generalitat retirar el decreto y apostar por hacer una propuesta que goce de los apoyos necesarios tanto en el Parlament como en la sociedad.

Por último, la CUP ha sostenido en un comunicado que el decreto excluye a la mayoría de viviendas y ha advertido de que "con esta normativa se pone un tope basado en la burbuja y que no corresponde a los ingresos de la población".