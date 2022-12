Toni Mora (CTesc) teme un "problema de confianza" si no se completa la reindustrialización de Nissan

Responsabiliza a los sucesivos Governs de la congelación del IRSC



El presidente del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTesc), Toni Mora, teme un "problema de confianza" si no se completa con éxito la reindustrialización de Nissan.

En una entrevista de Europa Press, ha mostrado su preocupación por que los afectados de futuras reindustrializaciones puedan pensar que "si Nissan no salió, por qué debería salir este".

Ha lamentado que el proyecto no haya podido acceder a todos los fondos europeos a los que aspiraba por la dificultad para avalarlo y ve "una responsabilidad compartida de los agentes públicos y privados".

"No sé qué pieza ha fallado de cara a negociar con los bancos para que al final no hayan decidido hacer el aval, o qué pieza era imposible para que la UE no hubiera aceptado que el Institut Català de Finances (ICF) hubiese podido avalar completamente el proyecto", ha dicho.

FONDOS EUROPEOS

Mora ve necesario que el recorrido de los Next Generation "sea lo más amplio posible" y ha subrayado la importancia de usar recursos públicos para hacer seguimiento de estos fondos.

También ha pedido que se facilite el acceso a las pymes relajando los requisitos de acceso y ha asegurado que existe "una insuficiencia" con las pymes.

IRSC

Mora ha asegurado que la congelación del Indicador de Renta de Suficiencia de Catalunya (IRSC) es responsabilidad directa de los sucesivos Governs que ha habido desde la última actualización, en 2010 (se actualizará un 8% si se aprueban los Presupuestos 2023).

"Esto es una decisión del Govern. Este Govern, el anterior, el anterior... no han querido modificar el Índice porque tienen unas consecuencias importantes para los presupuestos, pero está absolutamente desfasado", según él.

Mora ha asegurado que es "un error muy grande" y que un país no se lo puede permitir, por la cantidad de prestaciones y ayudas que dependen el IRSC.

Además, ha pedido que se aprueben las nuevas cuentas de la Generalitat y que los partidos alcancen un acuerdo.