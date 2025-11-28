Toni Rodríguez, intendente de los Mossos: "La violencia es el cemento del mercado de la marihuana"

BARCELONA, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El intendente de la Prefectura de los Mossos d'Esquadra, Toni Rodríguez, ha reconocido que nunca ha habido tanta accesibilidad al mercado de la droga como actualmente, y ha añadido que este está en fase de expansión en Catalunya, ahora vinculado al crimen organizado: "La violencia es el cemento del mercado de la marihuana".

Así lo ha afirmado en la jornada 'Marihuana y crimen organizado: retos y estrategias de respuesta', organizada este viernes en Barcelona por la Fundació per la Seguretat Púbica e inaugurada por el director general de los mossos, Josep Lluís Trapero, con el objetivo de debatir sobre este tema con mesas y ponencias de expertos jurídicos, del ámbito policial y del político.

Rodríguez ha remarcado que el mercado no se ha frenado, lo que han finalizado son los recursos policiales para intentar controlar esta expansión: "Hemos llegado al techo de nuestras capacidades, porque ni las estructuras policiales ni las judiciales estaban diseñadas para esta eclosión", ha afirmado.

En este sentido, ha vinculado la expansión de este mercado -cada vez más afincado en Catalunya-- con la violencia, que es el único recurso de imponer la disciplina en un mercado ilegal como es el de la marihuana, según ha explicado.

REINVERSIÓN Y MERCADO SOFISTICADO

Rodríguez ha explicado que, en base a cálculos de los mossos, para poder iniciar una plantación es suficiente con un espacio de 500 m2, donde caben 700 plantas y en cuya inversión son necesarios 6.000 euros; a partir de aquí, el precio del kilo se sitúa en 2.100 euros y de una primera cosecha los delincuentes pueden obtener 24.000 euros.

Es por esto que ha puesto en valor el factor de la "reinversión", ya que este es uno de los factores de crecimiento de este tipo de redes criminales donde la reincidencia en el delito sale muy barata, indica Rodríguez.

Por otro lado, el intendente ha reconocido que los mossos cada vez se topan con centros de producción que cada vez son más sofisticados, ya que las bandas procuran intensificar el aumento de las cosechas, con más variedades y con un incremento del contenido de su principio psicoactivo (THC).

PAÍS PRODUCTOR

En su análisis, Rodríguez también ha indicado que el mercado de la marihuana en Catalunya cuenta con una ventaja respecto a otras drogas, ya que ha desaparecido el "elemento exterior" (a diferencia de la cocaína, donde es necesario un importador), ya que España es un país productor de esta droga.

En este sentido, en la cadena de valor los criminales ven un punto diferencial del precio entre el lugar de producción, en este caso Catalunya, y el punto de venta, generalmente países europeos: "Como más al norte de Europa, más elevado es el precio de venta".

Finalmente, ha reflexionado sobre cuál tiene que ser la estrategia policial a la hora de hacer frente a esta tipología delictiva, ya que a menudo los mossos no logran ir más allá de los 'jardineros' o vigilantes de las plantaciones implicados en estas redes criminales: "¿Qué expectativa tiene un joven de 14 años en alguno de los barrrios degradados de Catalunya? Este es el problema, el enfoque que se realiza".

MESA JURÍDICA

Previo a la mesa policial, el fiscal delegado de la Fiscalía Especial Antidroga en Catalunya, Gerardo Cavero, ha pedido al poder legislador que se hagan reformas, para que las secciones puedan condenar con penas "severas y disuasorias" y el joven que trabaja vigilando una plantación de marihuana sepa que sale más a cuenta dedicarse a otra cosa, en sus palabras.

Por su parte, la magistrada decana de los Juzgados de Gavà (Barcelona), ha explicado que en esta zona geográfica se afincan más redes crimunales por su proximidad a la capital catalana, al aeropuerto, al puerto y a carreteras para desplazarse hasta Francia.

Finalmente, el presidente de la sección 6 de la Audiencia Provincial de Barcelona, José Manuel del Amo, ha lamentado que "algo está fallando en el tema de la permisividad", y ha añadido que en un fenómeno como este ya no se trata de si es una plantación 'indoor' o está un bosque oculto, ya que se ha transitado hasta un fenómeno delincuencial de evidente gravedad, según él.