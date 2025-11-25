Toronjo (Junts) critica a quienes vinculan "la violencia machista a la inmigración"

La secretaria de Organización y diputada de Junts en el Parlament, Judith Toronjo. - DAVID ZORRAKINO - EUROPA PRESS

BARCELONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización y diputada de Junts en el Parlament, Judith Toronjo, ha criticado a quienes vinculan "la violencia machista a la inmigración o el hecho migratorio".

En declaraciones este martes antes de participar en la manifestación por el 25N, Día Internacional para Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, ha sostenido que la violencia machista es un "elemento estructural que no depende de la nacionalidad, de la procedencia, de cuestiones sociales o económicas".

Toronjo ha pedido luchar contra las violencias machistas desde "los máximos consensos posibles", para que las mujeres puedan vivir plenamente en una sociedad más libre e igualitaria.