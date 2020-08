Torra dice que Catalunya sigue en una situación difícil pese a tendencia positiva

BARCELONA, 4 Ago. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha explicado este martes que las medidas para contener la propagación del virus en Catalunya están dando resultados positivos, si bien la comunidad continúa estando en una situación difícil y complicada: "No nos podemos relajar".

"No es que no podamos bajar la guardia, sino que tenemos que seguir en una alerta vigilante y en una actitud de atención para no perder lo que tanto nos ha costado ganar", ha dicho Torra en rueda de prensa tras el Consell Executiu.

Ha indicado que se han registrado mejoras de la situación en comarcas de Lleida, y se ha dado una ligera tendencia a la baja en Barcelona ciudad y en zonas del Baix Llobregat, si bien se ha aumentado el riesgo en poblaciones del Vallès, por ejemplo.

"Vamos progresando, pero tenemos que ir a mucho mejor aún", ha sostenido Torra, que ha agradecido el esfuerzo a la ciudadanía y le ha pedido continuar con este ejercicio de solidaridad compartida y civismo social, en sus palabras.

"Mucho ánimo, paciencia, serenidad, prevención y muchas fuerza, porque saldremos adelante", ha asegurado, y ha explicado que los diferentes departamentos ya han confeccionado sus planes de contingencia, que deberá evaluar el Procicat.

RETORNO ESCOLAR

Torra también ha dado todo su apoyo a la consellera de Salud, Alba Vergés, y al conseller de Educación, Josep Bargalló, para el inicio del curso escolar en septiembre.

"Nos jugamos mucho en este retorno a la escuela. Es el gran reto de los días que vendrán. Un país funciona si la escuela funciona", ha asegurado.