Torra sugiere "plantear un embate democrático" el mismo día que Escocia vote en referéndum en 2023

Lamenta que la Generalitat "se ha convertido en la quinta diputación de Catalunya"

BARCELONA, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

El expresidente de la Generalitat Quim Torra ha sugerido este lunes "plantear un embate democrático" en Catalunya el mismo día que en Escocia se vote un referéndum sobre su independencia en 2023, y ha apelado a la lucha colectiva y compartida para volver a empoderar al movimiento independentista.

"Si Escocia plantea un embate tal día de 2023, ¿por qué no planteamos un embate democrático el mismo día?", ha propuesto Torra en la presentación de su segundo libro 'Les hores incertes' (Las horas inciertas), que es la parte de su dietario que abarca desde mayo de 2020 hasta el momento de su inhabilitación, en septiembre de 2020.

La presentación, que ha realizado junto con el abogado Gonzalo Boye, ha comenzado con una broma del expresidente, que ha asegurado estar decepcionado porque Boye no se había presentado en el auditorio "como James Bond", en referencia a las palabras del portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, que acusó a Puigdemont y su equipo de mantener reuniones con personas cercanas al Kremlin.

Torra ha puesto en duda la utilidad de la mesa de diálogo, porque asegura que no se saben las fechas de reunión ni el orden del día, y ha criticado que el acuerdo de investidura diese dos años de margen para negociar en este espacio con el Estado, tras lo que se ha preguntado: "¿Cuándo éramos más, el 1-O o ahora; el 3-O o ahora?, ¿estábamos dialogando? No, estábamos confrontando".

"GRAVÍSIMO E IMPERDONABLE ERROR"

El expresidente también ha sostenido que la Generalitat "se ha convertido en la quinta diputación de Catalunya", ya que considera que el actual Govern se ha olvidado de hacer política que avance hacia la independencia y se limita a la gestión, algo que ha calificado de gravísimo e imperdonable error.

Torra también ha criticado que ahora, según él, se está pretendiendo desmovilizar al movimiento independentista: "Nos dicen que no podemos. No debemos cerrar la jaula por dentro porque no podemos. Eso va contra el alma del independentismo", ha defendido.

CONTRATO CON EL ELECTORADO

Para el expresidente, los programas electorales son un contrato con el electorado y ha afirmado que cualquier independentista se encontrará con que si quiere cumplir su programa, su carrera política no acabará bien: "O te arruinas la carrera política, o no cumples el programa".

Ha explicado que en el libro es "muy duro" con los comuns, y ha afeado que tanto el PSC como la formación de Ada Colau no fuesen capaces de hacer una mínima crítica, según él, de la gestión del Gobierno central durante la pandemia.

Torra ha explicado que, si el primer dietario que publicó fue el de la soledad, "este libro es de la impotencia", ya que asegura que después de la pandemia se vio obligado a tomar decisiones como el cierre de Lleida y de La Noguera, pero no tenía las herramientas de un Estado para enfrentarse a esa situación.

A la presentación, que se ha celebrado en la Biblioteca Jaume Fuster de Barcelona, han asistido la líder de Junts en el Ayuntamiento de Barcelona, Elsa Artadi; el jefe de la oficina del expresidente Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay; el exalcalde de Barcelona Xavier Trias, y la exconsellera de Presidencia Neus Munté.