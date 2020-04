Torra tacha de "crueldad" que los presos del 1-O no puedan confinarse en casa

BARCELONA, 2 Abr. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha tachado de "crueldad" la decisión de los funcionarios de prisiones de rechazar que los presos soberanistas puedan confinarse en su casa.

"No sé por qué tanta crueldad, no sé por qué tanta injusticia y amenazas. Jordi, querido amigo, con los otros compañeros, no entiendo cómo se puede haber endurecido tanto el corazón de los hombres", ha afirmado en un tuit recogido por Europa Press dirigido al presidente de Òmnium, Jordi Cuixart.

En otra publicación en Twitter, el expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont ha criticado que no se haya hecho caso a la instrucción de la ONU de liberar a presos durante la cuarentena: "Los presos políticos deben ser excarelados, no por capricho ni ningún favor, sino porque en un sistema democrático se siguen las órdenes de la ONU, sobre todo en materia de derechos humanos".