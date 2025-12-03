Torrons Vicens y Fundación PortAventura se alían para ofrecer estancias gratuitas a niños enfermos

Torrons Vicens presenta 'Dreams', un nuevo turrón que apoya a la Fundación PortAventura - TORRONS VICENS

BARCELONA 3 Dic. (EUROPA PRESS) -

Torrons Vicens y la Fundación PortAventura han presentado el turrón 'Dreams', una iniciativa solidaria para contribuir al proyecto de la fundación para ofrecer estancias gratuitas a niños y jóvenes con enfermedades graves y a sus familias.

Parte de la recaudación se destinará a este proyecto, clave como parte de la terapia emocional y de recuperación de los niños y sus parientes, informa la compañía en un comunicado este miércoles.

El presidente de Torrons Vicens, Ángel Velasco, ha expresado su satisfacción "por poder colaborar con un proyecto encomiable que realiza una labor fundamental para mejorar la vida de niños y jóvenes de todo el país", que atraviesan momentos muy duros debido a su delicado estado de salud, en sus palabras.

El dulce, elaborado a base de chocolate, avellanas y plátano, se ha creado pensado para "agradar a toda la familia" y, en los próximos días, estará a la venta en la tienda online de la empresa de Agramunt (Lleida) y en sus más de 50 tiendas físicas por toda España.

Además, se podrá adquirir más allá de la Navidad, ya que el dulce estará disponible durante todo el año con precio de 10,95 euros.