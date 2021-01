Un total de 18 candidaturas concurrirán en las catalanas en Lleida, 7 más que en 2017

BARCELONA, 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un total de 18 candidaturas concurrirán a las elecciones catalanas en la circunscripción de Lleida, 7 más que en los comicios de 2017, después de que las Juntas Electorales Provinciales hayan proclamado las candidaturas de cara al 14F.

En un comunicado este viernes, la Conselleria de Acción Exterior de la Generalitat --encargada de la organización de los comicios-- ha explicado que el Diari Oficial de la Generalitat (Dogc) ha publicado el listado definitivo de las candidaturas electorales de Lleida.

Dos de las 21 candidaturas provisionales que se presentaron el 13 de enero no han sido proclamadas; se trata del Partit Comunista del Poble de Catalunya (PCPC) y la Agrupació Lleida en Marxa (LLEM).

Así, finalmente se presentan por Lleida JxCat, el PSC, el PDeCAT, Cs, ERC, el PP, la CUP, Un nou cicle per guanyar (CUP-G), En Comú Podem - Podem en Comú, Vox, Escons en blanc (EB) y Recortes 0 - Grup Verd - Municipalistes (RECORTES CERO- GV-M).

También el Moviment Primàries per la Independència de Catalunya (MPIC), el Partit Comunista dels Treballadors de Catalunya (PCTC), Izquierda en Positivo (IZQP), el Front Nacional de Catalunya (FNC), el PNC, Suport Civil Català (SCAT) y Per un món més just (PUM+J).