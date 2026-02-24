Un total de 193 personas murieron en las carreteras catalanas en 2025, un 20% menos que en 2019

Archivo - Un coche de los Mossos d'Esquadra y ambulancias del SEM en un accidente de tráfico - @TRANSIT - Archivo

BARCELONA, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 193 personas murieron en 185 accidentes en la red viaria de Catalunya en 2025, lo que supone un 20% menos que en 2019 (año de referencia para el cumplimiento de objetivos), cuando se registraron 242 fallecimientos en 228 siniestros mortales, ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado este martes.

Con respecto a los datos del año anterior, supone un aumento de un 1% de las víctimas mortales, dado que en 2024 se registraron 191 muertos en 176 accidentes.

Además, en 2025 resultaron heridas graves 1.884 personas en accidentes de tráfico en Catalunya, un 1,5% menos que el año anterior.

RED VIARIA INTERURBANA

En 2025, 144 personas murieron en 136 accidentes mortales en la red viaria interurbana de Catalunya y, si se compara con el 2019, cuando fallecieron 175 personas en 161 siniestros, se ha registrado un descenso de la siniestralidad de un 18%, aunque todavía ligeramente por debajo del 20% de reducción fijado por el Plan de Seguridad Viaria 2024-2026.

En lo que respecta a los heridos graves, se registraron 861, una cifra superior a los 807 del mismo período de 2024 y, de los fallecidos en 2025, 114 eran hombres y 30 eran mujeres.

Además, las víctimas mortales de colectivos vulnerables representan el 43% del total: 45 eran motoristas, 12 eran viandantes y 5 eran ciclistas.

Los motoristas son el colectivo con más muertos y suponen el 31,25% del total de víctimas, aunque con un deceso menos que el año anterior, mientras que en 2025 fallecieron dos viandantes más que en 2024.

El resto de finados viabajan en turismos (63), vehículos pesados (10) y furgonetas (8) y, en cuanto al tipo de accidentes, de los 134 siniestros mortales hay 44 simples, 37 choques frontales, 20 colisiones laterales, 13 alcances y 12 atropellos.

El SCT destaca que, aunque la franja que registra más defunciones es la de los 55 a los 64 años, con 27 personas muertas (la misma cifra que el año anterior) se ha registrado un aumento de víctimas entre los grupos poblacionales más jóvenes.

En este sentido, 51 personas menores de 35 años perdieron la vida en las carreteras catalanas en 2025, un 35% del total de muertos, es decir, 12 más que el año pasado (39).

En concreto, 24 de los fallecidos tenían entre 15 y 24 años, 25 entre 25 y 34 años, 18 de 35 a 44 años, 21 de 45 a 54 años, 27 de 55 a 64 años, 20 de 65 a 74 años y 2 tenían entre 0 y 14 años.

Si se analizan los muertos según el día de la semana, 64 se produjeron en días laborables, mientras que los 80 restantes tuvieron lugar en fin de semana o en el marco de operaciones especiales de tráfico.

VÍAS

En lo que respecta a las vías, las carreteras que acumularon más muertos fueron la AP-7 (17), la N-II (11), la C-58 (9) y la A-2 (8), aunque se mantiene la dispersión en la siniestralidad, y la C-12, la N-340 y la C-31 registraron 4 fallecidos, mientras que la C-25, la C-32, la C-17, la GI-555 y la C-16, 3 respectivamente.

La cifra en la AP-7, con 17 víctimas mortales, se consolidan como la segunda peor desde la eliminación de los peajes, y, por tramos, los que más fallecidos y heridos acumularon son Hostalric-La Roca del Vallès, en la provincia de Barcelona (16 víctimas), y el Vendrell-Cambrils (10 víctimas) y Cambrils-Ulldecona (12 víctimas), en Tarragona.

MÁS SINIESTRALIDAD EN BARCELONA

En Barcelona, 65 personas perdieron la vida en las carreteras, 10 más que en 2024, lo que representa un incremento de un 17% de accidentes mortales en la demarcación, aunque con un descenso de un 20% con respecto a 2019.

En Tarragona, se registraron 30 muertos, 3 menos que el año anterior y un 25% menos que en 2019.

En Lleida se contabilizaron 27 víctimas mortales, una más que en 2024, mientras que en Girona el total fue de 22, la misma cifra que el año anterior.

RED URBANA

En cuanto a la red viaria urbana, en 2025 perdieron la vida 49 personas en 49 accidentes mortales, lo que supone una reducción de un 11% de las víctimas con respecto a 2024, cuando murieron 55 en 53 siniestros y, si se compara con 2019, el descenso es de un 27%.

Además, se registraron 1.023 personas heridas graves en accidentes en zona urbana, un 7,5 menos que en 2024.