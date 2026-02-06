El Tour del Talento cierra su paso por Sant Boi (Barcelona) con más de 11.200 asistentes

El Rey Felipe VI saluda al fundador de la asociación Joves Units del barrio barcelonés del Poble Sec, Hatim Azahri, ganador del Premio Princesa de Girona Social 2026 en el Tour del Talento 2026, a 3 de febrero de 2026, en Sant Boi de Llobregat - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Tour del Talento de la Fundación Princesa de Girona ha cerrado su paso por Sant Boi de Llobregat y la comarca del Baix Llobregat (Barcelona) con la participación de más de 11.200 asistentes en sus actividades centradas en la orientación académica y profesional, innovación social, cultura, ciencia, bienestar emocional, deporte y emprendimiento.

Por primera vez, el Tour ha adoptado un formato comarcal, extendiendo su programación a Castelldefels, Gavà y Viladecans (Barcelona), consolidando un modelo de colaboración territorial, ha informado este viernes la fundación en un comunicado.

El director del Tour del Talento, Jordi Estruga, ha asegurado que la iniciativa ha conseguido "poner en valor los activos y recursos de los cuatro municipios implicados con una programación distribuida y una participación cruzada de jóvenes que ha funcionado muy bien".

Además, el director del Tour del Talento ha subrayado que se han desarrollado actividades centradas en deportes y valores, orientación académica y profesional, competencias clave e inteligencia artificial.

La alcaldesa de Sant Boi de Llobregat, Lluïsa Moret, ha señalado que las cuatro ciudades han conseguido "hacer visible el talento" de los municipios y generar espacios y circunstancias motivacionales que ayudan a reforzarlo.

La jornada centra del Tour fue el martes con el Princesa de Girona CongresFest, celebrado en el Polideportivo Perellada, que reunión a 2.400 asistentes, mayoritariamente jóvenes, y concluyó con la proclamación de Hatim Azahri Akhnous con el Premio Princesa de Girona Social, en un acto presidido por el rey Felipe VI.