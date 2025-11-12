Tous celebra el 40 aniversario de su "icónico Oso" con una fiesta con 300 invitados en el MACBA

Tous celebra el 40 aniversario de su "icónico Oso" con una fiesta en el MACBA. - TOUS

BARCELONA 12 Nov. (EUROPA PRESS) -

La firma de joyería Tous ha celebrado el 40 aniversario de su "icónico Oso" con una fiesta celebrada en el Museu d'Art Contemporari de Barcelona (MACBA), pensada como una performance de cuatro actos creado por la artista gallega Marta Pazos y a la que asistieron más de 300 personas.

La gran sorpresa de la noche fue una actuación de la cantante Amaia, embajadora de Tous desde el pasado septiembre, que interpretó varios de sus éxitos, entre ellos 'C'est la vie', tema central de la campaña conmemorativa del aniversario, informa la compañía en un comunicado este miércoles.

Un cóctel de bienvenida dio paso a una cena dorada presidida por una gran pepita de oro que simbolizaba el origen del Oso, y el menú, inspirado en el arte del dim sum y en el que cada pieza ha sido moldeada como una joya, ha sido diseñado por la chef Meilan Kao.

Al cumpleaños, con la familia Tous como anfitriona, han asistido figuras como Amaia, las actrices Ángela Molina, Cecilia Suárez y Macarena Achaga y el actor Agustín Della Corte, embajadoras de la marca como Clara Galle, Esmeralda Pimentel y Kelly Bailey, así como personalidades del mundo de la moda, el arte y la cultura, como Dani Schulz, Mireia Oriol, Ingrid García-Jonsson, o Rossy de Palma.

Tous seguirá celebrando el 40 aniversario del Oso con la apertura de tres tiendas efímeras en Barcelona, Ciudad de México y Nueva York, concebidas como espacios que "invitan a descubrir la esencia del icono a través de un recorrido sensorial e inmersivo".