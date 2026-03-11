Trabajadores del 061 en huelga reclaman internalizar el servicio y piden condiciones "dignas"

Trabajadores del servicio 061 Salut Respon protesta ante las puertas del SEM - EUROPA PRESS

Hay establecidos servicios mínimos del 85%

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 11 (EUROPA PRESS)

Una treintena de trabajadores gestores de emergencias del servicio 061 Salut Respon ha protestado este miércoles frente al edificio del Sistema d'Emergències Mèdiques de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) para reclamar la internalización de su servicio y un conjunto de condiciones laborales "dignas" en el marco de una huelga indefinida que iniciaron el pasado 5 de marzo.

En declaraciones a los medios, la vicepresidenta del Comité de Empresa y miembro de la asociación 'Gestors d'emergències en lluita', Yolanda Guerrero, ha detallado que se trata de la segunda huelga, ya que en 2021 iniciaron una, lo que dio lugar a que Govern y SEM firmaran la internalización del servicio en la próxima convocatoria, un hecho que, lamenta, no ha sucedido.

Guerrero ha indicado que la huelga es del personal del 061, pero hay establecidos unos servicios mínimos del 85%, si bien ha precisado que la zona de gestión de recursos (que se encarga de activar ambulancias en las incidencias) "no tiene derecho a huelga", ya que es un servicio que se puede sustituir.

En la protesta ante la puerta del edificio, los trabajadores han cantado proclamas como 'Volem volem volem, la internalització' y 'Sense gestores, no hi ha emissores'.

"NO CONTESTAN"

En total, son unos 400 trabajadores en Barcelona y otros 100 en la sede ubicada en Reus (Tarragona): "Nos tienen en condiciones laborales que nos exprimen", ha señalado Guerrero, que ha lamentado no haber recibido ninguna respuesta por parte del Departamento de Interior sobre sus peticiones.

Ha criticado que las jornadas laborales en el turno de noche son muy extensas, a diferencia de otros empleos, ha asegurado, y ha reclamado que los festivos estén mejor pagados: "La conciliación no saben lo que es".

PÉRDIDA DEL PODER ADQUISITIVO

Otra de sus quejas es que, desde 2021, el IPC ha aumentado un 23,9%, mientras que sus incrementos salariales del convenio han alcanzado al 16,3%, algo que representa una pérdida del poder adquisitivo del 7,6%.

Finalmente, los trabajadores recuerdan que su servicio es "esencial" y así se demostró durante la pandemia del Covid-19, ya que trabajan conjuntamente con el personal sanitario y del SEM, pero sin el mismo reconocimiento laboral.