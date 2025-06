Los trabajadores de Freixenet amplían la huelga hasta el 10 de junio

BARCELONA 3 Jun. (EUROPA PRESS) -

La plantilla de Grup Freixenet ha decidido aprobar la huelga en todos los centros de trabajo en protesta por el expediente de regulación de empleo (ERE) planteado por la empresa hasta el próximo 10 de junio, informa CC.OO. de Catalunya en un comunicado este martes.

El sindicato ha recordado que, en total, serán 11 días de huelga y ha asegurado que, por el momento, "está teniendo un seguimiento total por parte de los trabajadores de las diferentes plantas".

Está previsto que este martes se celebre una nueva reunión del periodo de consultas del expediente y el sindicato ha señalado que si no se retiran los despidos y se acuerdan medidas no traumáticas, no descartan nuevas movilizaciones y protestas.