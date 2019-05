Trabajadores de guarderías privadas protestan en Barcelona para pedir un "convenio justo"

Publicado 21/05/2019 13:13:48 CET

Piden "un convenio del siglo XXI, no del siglo pasado"

BARCELONA, 21 May. (EUROPA PRESS) -

Unas 150 trabajadoras de guarderías privadas y municipales externalizadas se han concentrado este martes ante la patronal Fomento del Trabajo para reclamar un "convenio justo" y contra la propuesta realizada por la patronal para el XII Convenio de Asistencia y de Educación Infantil de Ámbito Estatal, que se firma este miércoles.

La concentración, bajo la pancarta 'Escoles bressol en lluita. Per un conveni digne ja! Prou precarietat!' (Guarderías en lucha. ¡Por un convenio digno! ¡Basta de precariedad!), se enmarca en la convocatoria de huelga estatal de CC.OO. en el primer ciclo de Educación Infantil.

Los concentrados han cortado durante cinco minutos la Via Laietana bajo consignas como 'Eduquem, no guardem' (Educamos, no guardamos), 'Què volem? Un conveni just volem' (¿Qué queremos? Un convenio justo queremos) y una adaptación del 'Bella Ciao' adaptado a la situación de los trabajadores.

En declaraciones a los medios, la coordinadora del sector 0-3 Privades de CC.OO. de Catalunya, Mireia Domínguez, ha lamentado las "condiciones tan precarias" que establece el convenio, ha recordado que los salarios llevan siete años congelados y ha afirmado que con el nuevo acuerdo se subirá unos 30 euros a las educadoras y al resto de personal será el salario mínimo interprofesional.

"No vemos justo que en una etapa educativa tan importante se pague tan precariamente. Queremos un convenio del siglo XXI no del siglo pasado", ha afirmado Domínguez, quien ha afirmado que educadoras de guarderías públicas pueden ganar casi el doble de las que lo hacen en privadas o externalizadas.

TABLAS SALARIALES

Domínguez ha asegurado desconocer por qué otros sindicatos como UGT, USO y FSIE apoyan el acuerdo porque el convenio solo cambia las tablas salariales y no recoge propuestas realizadas por los sindicatos.

Ha explicado que el hecho de que otros sindicatos no hayan secundado la huelga "ha hecho daño" a la convocatoria, pero que no disponen de datos de seguimiento.

La responsable de CC.OO. ha subrayado que la convocatoria de huelga, más allá de pedir unas condiciones más justas para los trabajadores, también busca que se valore "socialmente y políticamente" la etapa educativa.