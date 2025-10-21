5 trabajadores heridos leves tras un vertido químico en una empresa de Montmeló (Barcelona)

Derrame químico en la empresa Lubrizol de Montmeló (Barcelona) producido este martes sobre las 10.50 horas. - BOMBERS DE LA GENERALITAT

BARCELONA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Cinco trabajadores han resultado heridos leves y han sido trasladados al Hospital de Granollers (Barcelona) tras un vertido químico en la empresa Lubrizol de Montmeló (Barcelona) producido este martes sobre las 10.50 horas.

Según ha informado Protecció Civil en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, se ha vertido isocianato de ciclohexilo, y se ha recogido con sepiolita, usada como absorbente industrial.

Protecció Civil ha avisado que no ha habido afectación en el exterior y han activado la prealerta del plan especial de emergencia exterior del sector químico, el Plaseqcat.

Sobre las 13:32 horas de este martes, los Bombers han informado a través de 'X' que han neutralizado el derrame.

Han añadido que la empresa se ha evacuado preventivamente y que el cuerpo se ha trasladado hasta el lugar de los hechos con 7 dotaciones.