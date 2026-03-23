Los trabajos para localizar una fosa del franquismo en Reus (Tarragona) comenzarán el 31 de marzo

Archivo - La antigua fábrica de Pich i Aguilera - CONSELLERIA DE JUSTICIA

TARRAGONA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Justicia y Calidad Democrática, a través de la Dirección General de Memoria Democrática, realizará entre el 31 de marzo y el 2 de abril trabajos de prospección para intentar localizar la posible fosa del campo de concentración franquista de Reus (Tarragona), donde se cree que podrían estar enterrados los restos de decenas de víctimas de la represión franquista, ha informado el departamento en un comunicado este lunes.

La intervención consistirá en una prospección con georradar en la zona en la que estaba ubicado el campo de concentración, en la calle Jacint Barrau (anteriormente conocida como fosa Pich Aguilera), y no supondrá ninguna afectación para los posibles restos, que según la información de la que se dispone se encuentran en el subsuelo.

En caso de que se confirme la localización de la fosa, en el interior de un pozo, se valorará programar una intervención arqueológica para comprobar la existencia de restos humanos y, si es posible, proceder a su exhumación de acuerdo a los protocolos vigentes.

La Generalitat se comprometió con el Ayuntamiento de Reus a ejecutar los trabajos de localización de la fosa siempre que existan indicios documentales claros de su existencia.

En este sentido, el pasado diciembre el consistorio presentó los resultados de una investigación documental que confirma la existencia de un pozo y plantea dos posibles hipótesis de su ubicación, por lo que la prospección se realizará en estos dos puntos.

EL POZO

En 2001 un vecino de Reus, Antoni Batlle, dejó constancia de la existencia de esta posible fosa común, ubicada en un pozo situado entre la antigua Escola del Treball y la fábrica de tejidos Pich i Aguilera, detrás del antiguo Hospital de Sant Joan, en la calle Jacint Barrau.

Según su testimonio, un pariente suyo bajó al pozo en 1951 para comprobar el estado freático y descubrió amontonados decenas de cuerpos, pero las autoridades de la fábrica ordenaron tapiarlo.