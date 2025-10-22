El tráfico de automóviles en el Puerto de Barcelona crece un 3,5% hasta septiembre

BARCELONA 22 Oct. (EUROPA PRESS) -

El tráfico de automóviles en el Puerto de Barcelona cerró los nueve primeros meses del año con un incremento del 3,5% interanual, después de que las exportaciones aumentaran un 36% en septiembre, informa la infraestructura en un comunicado este miércoles.

El Puerto ha explicado que este incremento se debe a la recuperación de la capacidad en los servicios de barcos 'car carrier' y al repunte de ventas en el mercado europeo de vehículos y su llegada procedente, en buena parte, de China.

Por otro lado, el tráfico de contenedores llenos de importación y exportación creció un 5,6%, con un aumento del 6,2% en los de exportación y del 5,2% en los de importación.

Sin embargo, el tráfico total decreció un 5,1% interanual por el descenso de contenedores en tránsito (-15,5%) por el reajuste de las rutas marítimas, y el Puerto ha recordado que hace dos años se incrementaron los tránsitos para evitar la crisis del mar Rojo.

En total, el tráfico de mercancías alcanzó los 52,3 millones de toneladas hasta septiembre, un 1,6% menos que en el año anterior, y el número de pasajeros aumentó un 6,5%.