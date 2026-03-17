El tráfico de mercancías en el Puerto de Barcelona crece un 10,5% por los líquidos a granel

Vista aérea del Puerto de Barcelona - PUERTO DE BARCELONA

BARCELONA, 17 (EUROPA PRESS)

El tráfico de mercancías en el Puerto de Barcelona ha registrado 11,17 millones de toneladas los dos primeros meses del año, un 10,5% más que el mismo período del año anterior, y liderado por los líquidos a granel, que han aumentado un 42,5%, .

Los productos que más crecen son los químicos, que se han disparado un 161,3%, con el gas natural también al alza (+92,9%), debido a las crecientes importaciones procedentes de Estados Unidos, y el gasóleo (+22,5%), informa el Puerto en un comunicado este martes.

Los sólidos a granel también tuvieron un "comportamiento positivo", con un crecimiento del 16,7%, con repuntes en el tráfico de sal común (+131,3%) y haba de soja (+60,6%).

El tráfico de contenedores ha mantenido la tendencia con la que inició el año, registrando un crecimiento del 3,4% debido a la recuperación de los contenedores en régimen de tráfico, que han crecido un 18% respecto a 2025.

Este incremento, fruto de los continuos ajustes que las navieras han ido haciendo desde el inicio de la crisis en el mar Rojo, ha compensado el descenso en los contenedores de importación y exportación, que bajan un 4,1% y un 12,2% respectivamente.

DESTINOS Y VEHÍCULOS

Por destinos geográficos, se registraron descensos en los contenedores con origen o destino en mercados como China (-7,2%) o Estados Unidos (-14,1%), mientras que se incrementó el comercio con países como Vietnam (+23,6%), Indonesia (+41,4%) o Turquía (+3).

En cuanto al movimiento de vehículos, su exportación se mantiene estable, mientras que la importación crece con fuerza (+35,5%), compensando el descenso en los vehículos en régimen de tráfico (-25,9%) y los de cabotaje (-16,8%).

Sin embargo, el tráfico registrado los dos primeros meses del año ronda los 95.000 vehículos, una cifra casi idéntica (+0,3%) a la de 2025.

El tráfico marítimo de corta distancia tiene unos resultados muy similares a 2025 (+1,1%), fruto de un descenso del 3,7% en el tráfico de Unidades de Transporte Intermodal (UTI) con las Baleares compensado por un incremento del 3,1% en el resto de servicios ro-ro, principalmente con Italia.

PASAJE

Las estadísticas de pasaje suman 378.677 movimientos (un 14,9% más que en 2025), de los que 132.604 corresponden a pasajeros de ferrys y el resto a cruceros, siendo 154.589 las personas que visitaron la ciudad de Barcelona.

Las estadísticas del Puerto de Barcelona reflejan el número de movimientos que realizan los barcos de cruceros, siguiendo una contabilidad estándar portuaria internacional, aunque estos datos no reflejan la cifra real de cruceristas que llegan a la ciudad.

Por eso, se ha trabajado con Turisme de Barcelona para implementar un nuevo sistema de cálculo que permite homogeneizar los datos de cruceristas que ofrece el Puerto con los que da la ciudad.