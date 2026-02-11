Trànsit avisa que ya no hay ninguna vía cortada por manifestación este miércoles a las 9.50 horas

Corte de los docentes en la N-II en Tordera (Girona) - SINDICATOS DOCENTES

BARCELONA 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha informado que ya no hay ninguna vía cortada por manifestación este miércoles a las 9.50 horas tras los cortes producidos desde primera hora en una decena de carreteras reivindicados por los sindicatos de docentes, apuntan en un comunicado.

Los sindicatos han cortado hasta 10 vías de la red vial catalana de Barcelona, Girona y Tarragona, entre ellas la Ronda Litoral en la salida 22 de la Vila Olímpica, la C-32 en Mataró, la C-55 en Manresa, la C-58 en Sant Quirze, la C-59 y la N-141c en Moià, la C-25 y la C-17 en Gurb (Barcelona), la C-31 en Verges, la N-II en Vilamalla (Girona) y la C-37 en Valls (Tarragona).

Los cortes están reivindicados por sindicatos de docentes, quienes exigen mejoras salariales, la recuperación del poder adquisitivo, la ampliación de las plantillas de docentes y menores ratios, entre otros.