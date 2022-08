Trànsit prevé la salida de 355.000 vehículos del área de Barcelona este puente de agosto

BARCELONA, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Servei Català de Trànsit (SCT) ha puesto en marcha un dispositivo especial de tráfico con motivo del puente de la festividad de la Asunción, que prevé en la operación salida el desplazamiento por carretera de 355.000 vehículos desde el área metropolitana de Barcelona.

En la operación salida, que se inicia a las 15 horas de este viernes y finalizará a las 15 horas del sábado, se prevé que el tramo horario con mayor volumen de tráfico será este viernes entre 13 y 21 horas y el sábado entre las 10 y las 15 horas.

En lo que se refiere al retorno, de las 12 a las 24 horas del lunes, se prevé la movilización de 210.000 vehículos, con el mayor volumen de circulación entre las 17 y las 22 horas.

Pese a que inicialmente no se prevé un grueso de tráfico muy elevado, más propio de los fines de semana de julio, Trànsit ha pedido extremar la prudencia en todos los desplazamientos, ya sean de largo o corto recorrido, y la importancia de usar los sistemas de seguridad pasiva, no manipular el móvil para evitar distracciones y no combinar el alcohol u otras drogas con la conducción.

Las vías donde se pueden registrar retenciones durante la operación salida son la AP-7 norte en el tramo Barberà-Montornès-La Roca, la A-2 entre Cornellà y Sant Joan Despí, la B-30 en Cerdanyola, la C-65 en Santa Cristina d'Aro, la N-340 en El Vendrell, la C-58 en Montcada y la N-II en La Jonquera.

Los Mossos d'Esquadra establecerán en las vías de máxima movilidad, en vías secundarias y en aquellas en las que se prevé mayor circulación un total de 919 controles con la participación de 1.040 efectivos de tráfico.

Trànsit adoptará diversas medidas especiales de circulación, ordenación y regulación del tráfico para incrementar la capacidad viaria y garantizar en la media de lo posible la fluidez.

En cuanto a limitaciones a vehículos pesados, el lunes se adoptarán las medidas consistentes en la obligatoriedad de circular por el carril derecho de la vía, la prohibición de realizar adelantamientos y de circular superando los 80 kilómetros por hora aplicadas a los vehículos de mercancías que superen los 7.500 kilogramos.