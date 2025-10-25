El transporte público de Catalunya unifica un Protocolo contra la violencia sexual

   BARCELONA, 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

   La Dirección General de Transportes y Movilidad de la Generalitat y la ATM han creado un Protocolo contra "cualquier forma de violencia sexual" para que lo apliquen todos los operadores de transporte público ferroviarios y por carretera, incluidos servicios urbanos e interurbanos.

   El fin es detectar y eliminar la violencia sexual en el transporte público y sus proximidades; fijar pautas consensuadas para la prevención y la actuación, y garantizar actuaciones coordinadas de los operadores, informa este sábado el Departamento de Territorio en un comunicado.

   También incluye formación del personal, campañas de sensibilización ciudadana y mecanismos de detección y denuncia adaptados a las necesidades de las víctimas.

UN PLAN CONSENSUADO

   Forma parte del Plan Estratégico de Movilidad y Género (dependiente de la Generalitat) y del Plan de Medidas contra el Acoso Sexual en el Transporte Público (del ATM del área de Barcelona) y también han participado las administraciones locales, los operadores de transporte, el Departamento de Feminismos y Mossos d'Esquadra.

   Ambos planes están coordinados dentro del convenio del Departamento de Territorio y el ATM de diciembre de 2024.

GRUPO DE SEGUIMIENTO

   Se activará un grupo técnico de seguimiento coliderado por Territorio y la ATM, con participación de los cuerpos de seguridad, las operadoras y otras administraciones titulares de servicios de transporte público y otros agentes implicados.

   La redacción del protocolo ha contado con la financiación de los fondos del pacto de estado contra la violencia de género de la Administración General del Estado.

