Transportes añade la palabra 'Aeroport' al nombre de las 2 terminales del Aeropuerto de Barcelona

Archivo - Archivo - Dos personas esperan sentadas frente a un avión aparcado en la pista del Aeropuerto de Barcelona - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible ha resuelto añadir la palabra 'Aeroport' al nombre de las 2 terminales del Aeropuerto de Barcelona, que pasan de llamarse T1 y T2 por Aeroport T1 y Aeroport T2.

Así lo ha informado el Boletín Oficial del Estado (BOE) este miércoles, donde la Dirección General del Sector Ferroviario da cumplimiento a una petición de Adif con fecha en el 7 de noviembre de 2025.

La resolución de la Secretaría de Estado de Transportes y Movilidad Sostenible tiene fecha del pasado 12 de febrero.