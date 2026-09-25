Transportes estabiliza 10 taludes en las carreteras de Girona con una inversión de 3,4 millones

Imagen de los puntos de actuación. - GOBIERNO DE ESPAÑA

GIRONA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible del Gobierno de España iniciará el próximo lunes las obras de emergencia de estabilización de 10 taludes en las carreteras de N-2, A-2, N-2A, AP-7, A-26 y N-260, en Girona, con una inversión de 3,4 millones de euros.

En un comunicado este viernes, el ministerio ha explicado que los taludes quedaron afectados por los diferentes episodios de borrascas a principios de año, que provocaron deslizamientos y desmoronamientos en algunos tramos de las carreteras.

Las actuaciones previstas son la colocación de mallas de retención, construcción de nuevos muros y cunetas y la reparación y recrecimiento de los muros ya existentes, lo que permitirá estabilizar los taludes y evitar más desprendimientos.

Para garantizar la seguridad durante las obras, del martes y hasta el 13 de octubre se darán algunas afectaciones en el tráfico en diferentes kilómetros de las carreteras afectadas.

Durante estas afectaciones, se han planteado estrechamientos de calzada o la habilitación de pasos alternativos debidamente señalizados.