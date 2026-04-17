Transportes inicia las obras en el enlace de la AP-7 y la B-30 en Barberà del Vallès (Barcelona)

Imagen del proyecto de obras en Barberà del Vallès (Barcelona) - MINISTERIO DE TRANSPORTES

BARCELONA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ministerio de Transportes ha comenzado las obras de ampliación y remodelación del enlace de la AP-7 con la autovía B-30 en Barberà del Vallès (Barcelona) en sentido sur, con una inversión prevista de más de 500.000 euros, informa este viernes en un comunicado.

El objetivo de la actuación pasa por mejorar la seguridad vial del tramo y el servicio del enlace, para lo que se incorporará un carril adicional de salida, de tipo paralelo, hacia la N-150, y mantener así tres carriles en la AP-7 y dos carriles en la B-30, con lo que se pretende "reducir las retenciones que se producen por la elevada intensidad de tráfico en los ramales de salida del enlace".

Las obras comenzarán la noche del 22 de abril, con una duración prevista de seis meses, en los que se llevarán a cabo actuaciones como la creación de un nuevo carril de deceleración paralelo a la N-150, la rehabilitación del firme, la reposición de elementos de drenaje, la renovación del alumbrado y la instalación de nuevos sistemas de contención y señalización.