Trapero asegura que "el problema de La Mina no se arregla con dos furgonetas" de los Mossos

Afirma que el tiroteo fue un incidente "grave" y que hay un compromiso de incrementar efectivos

BARCELONA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El director general de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha asegurado que "el problema de La Mina no se arregla con dos furgonetas" de los Mossos d'Esquadra, y ha recalcado la problemática que hay con las desigualdades sociales y la falta de expectativas, en sus palabras.

Así lo ha dicho durante la Comisión de Interior en el Parlament, junto a la consellera de Interior y Seguridad Pública de la Generalitat, Núria Parlon, en la que han explicado las medidas previstas para garantizar la seguridad ciudadana en el barrio de La Mina de Sant Adrià de Besòs (Barcelona).

Sobre el tiroteo del 7 de enero, ha asegurado que fue un incidente "grave" que alarmó a la ciudadanía y que provocó sensación de inseguridad, por lo que se comprometieron a incrementar efectivos de la comisaría del distrito, ya que actualmente hay 1 subinspector; 5 sargentos; 8 cabos y 75 agentes.

Otro compromiso fue trabajar desde el ámbito de la investigación criminal; incrementar efectivos del Área Regional de Recursos Operativos (Arro); dar apoyo desde la Arro con el 'mercado de la miseria' y estudiar la solución estructural de la comisaría de Sant Adrià de Besòs y valorar si son necesarios agentes de investigación allí, ya que, a día de hoy, no hay.

"QUE LA SENSACIÓN DE INSEGURIDAD NO SE ENQUISTE"

A raíz del tiroteo, Trapero ha garantizado que los Mossos siguen trabajando junto con las Policías Locales para conseguir pacificar el barrio para que "la sensación de inseguridad no se enquiste, los grupos organizados tomen el control del barrio y para que el barrio sea más seguro".

"La policía no puede transformar una sociedad, no le corresponde, no sería bueno y tampoco es factible", ha dicho, y ha garantizado que su trabajo es ayudar a que haya buena convivencia y orden público.

GRUPOS PARLAMENTARIOS

El diputado del PP, Alberto Villagrasa, ha tachado de "altercados muy graves" el tiroteo del 7 de enero, y ha agradecido la comparencia de Trapero y Parlon para abordar las necesidades del barrio y replantear qué operativos son necesarios o si faltan más unidades y presencia en la zona, en sus palabras.

Laia Cañigueral (ERC) ha expresado la "sensación de descontrol" tras la gestión del tiroteo en La Mina y ha tachado de triunfalista que se hable de la pacificación del barrio 15 días después del tiroteo.

Por su parte, Josep Rius (Junts) ha lamentado que "la tranquilidad no se consigue diciendo que no hay ningún problema, sino haciendo que la percepción mejore y los datos bajen", y ha relatado que es evidente que hay un problema, en sus palabras.

Además, el diputado de Vox, Sergio Macián, ha lamentado que no hay "rastro" de las armas utilizadas durante el tiroteo ni de la actuación de la Generalitat, mientras que Andrés Garcia Berrio (comuns) ha insistido en el problema de seguridad generado a raíz del tiroteo.

Desde la Cup, Pilar Castillejo ha asegurado que "el papel de la prevención tiene que ir más allá", y ha manifestado que las personas tienen derecho a sentirse y estar seguras, en sus palabras.

Finalmente, Christian Soriano (PSC-Units) ha comentado que se tienen que aplicar políticas públicas para combinar la prevención y la intervención y para restituir el barrio de La Mina sin estigmatizarlo.