Trasladado en estado grave al Vall d'Hebron (Barcelona) tras un incendio de vivienda en Lleida

LLEIDA 8 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha sido trasladado en estado grave al Hospital Vall d'Hebron (Barcelona) tras un incendio en su vivienda de la calle Anselm Clavé de Lleida producido este jueves sobre las 5.48 horas.

A su llegada al lugar de los hechos, los Bombers han encontrado humo y 2 personas en una ventana, a quienes se ha rescatado por la fachada, y han iniciado las labores de inspección y ventilación del edificio, de 7 plantas, han informado en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

El cuerpo ha activado 7 dotaciones y el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) a 4 ambulancias.