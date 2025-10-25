El Tren dels Llacs de Lleida cierra su 17 temporada con 6.692 pasajeros, un 9% más

LLEIDA 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Tren dels Llacs, la línea ferroviaria turística de FGC entre Lleida y la Pobla de Segur (Lleida), ha cerrado este sábado su 17 temporada con 6.692 pasajeros desde el 26 de abril (un 9% más que la temporada anterior) y un 98,41% de ocupación en todas las circulaciones.

Durante 7 meses ha hecho 27 circulaciones, de las que 23 corresponden al Tren dels Llacs Històric con locomotoras y coches de época, y 4 al Tren dels Llacs Panoràmic, que opera durante julio y agosto, informa FGC en un comunicado.

El itinerario, que atraviesa 40 túneles, 75 puentes y 4 grandes lagos, ha incorporado esta temporada un guía turístico a bordo para contar la historia y recorrido.