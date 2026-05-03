El Tren Granota de FGC estrena temporada con 6 circulaciones entre mayo y diciembre

El Tren Granota de FGC - FGC

BARCELONA 3 May. (EUROPA PRESS) -

El Tren Granota de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) estrena temporada este domingo con su recorrido habitual entre Les Planes y las estaciones de Terrassa y Sabadell (Barcelona), con 6 circulaciones previstas los primeros domingos de cada mes entre mayo y diciembre, exceptuando los meses de julio y agosto.

Este tren "emblemático" de la historia del ferrocarril en Catalunya permite a la ciudadanía revivir la experiencia de viajar en este tipo de tren y sirve para poner en valor el patrimonio de FGC, informa en un comunicado este domingo.

Las personas usuarias que quieran usar el tren pueden hacerlo con un billete integrado o un billete propio de FGC, con una tarifa que varía en función de las estaciones de origen y destino del trayecto.

A lo largo del recorrido por las comarcas del Barcelonés y el Vallès Occidental destacan diversas estaciones de estilo modernista, como Les Planes y Sant Quirze del Vallès.

El Tren Granota estuvo en servicio entre 1944 y 1996 y fue construido por tal de modernizar los vehículos que cubrían el servicio de las prolongaciones suburbanas de Sarrià hasta Les Planes, Sant Cugat, Rubí, Terrassa y Sabadell (Barcelona).