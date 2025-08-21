Un tren de la R14 de Rodalies, parado cerca de Vinaixa (Lleida) por una incidencia técnica

Archivo - Varios trenes en la estación de Francia, donde opera Rodalies, a 21 de febrero de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

LLEIDA 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un tren de la línea R14 de Rodalies ha quedado parado este jueves sobre las 15.14 horas a unos 400 metros de la estación de Vinaixa (Lleida) por una avería técnica.

En un mensaje en 'X' recogido por Europa Press, Protecció Civil ha detallado que en el tren viajaban unos 40 pasajeros, y se ha activado la prealerta del plan Ferrocat.

Por su parte, Renfe ha explicado, en otro mensaje en 'X', que están gestionando un servicio alternativo por carretera y que excepcionalmente este tren finalizará su recorrido en Vinaixa, con una afectación aproximada de 85 minutos.