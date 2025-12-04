Tres de cada cuatro empresarios sufren desgaste laboral elevado, según Fundación Pimec

El psicólogo Carlos Campos y el psiquiatra Benedikt Amann, creadores del test. - FUNDACIÓN PIMEC

BARCELONA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Tres de cada cuatro empresarios y autónomos presentan síntomas de 'burnout' o desgaste laboral entre moderado o elevado, lo que pone de manifiesto el "estrés crónico y sobrecarga del tejido empresarial", explica este jueves la Fundación Pimec en un comunicado.

Del total de 850 personas encuestadas, más de la mitad, un 53%, presenta síntomas de un desgaste elevado, seguido de un 22% con un desgaste ligero, otro 21% con un 'burnout' moderado, y apenas un 4% que no presenta ningún síntoma de desgaste.

Fundación Pimec ha llevado a cabo el estudio junto al Instituto de Investigación del Hospital del Mar, MGC Mútua y la Fundación Salud y Persona, en el marco de la 'Guía Burnout para empresarios y empresarias', que integra un test, creado por los médicos Benedikt Amann y Carlos Campos, para identificar el grado de desgaste.

"Estos primeros datos indican la idoneidad para avanzar hacia la validación de este test como una herramienta de diagnóstico", ha explicado la entidad, y refuerza su misión de apoyar en el ámbito sanitario a los empresarios y autónomos.

Entre los síntomas más destacados, la Fundación Pimec ha señalado la fatiga intensa, dificultad de concentración, irritabilidad, malestares físicos como tensión muscular o la pérdida de motivación.