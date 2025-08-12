Tres detenidos por empadronamientos fraudulentos en Sant Joan Despí (Barcelona)

BARCELONA 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a dos hombres y una mujer como presuntos autores de delitos de falsificación de documentos público, oficial o mercantil por falsificar contratos de alquiler para empadronar a más de 20 personas en domicilios de Sant Joan Despí (Barcelona), informa el cuerpo policial en un comunicado este martes.

La investigación se inició a finales de julio, cuando el personal de la Oficina d'Atenció Ciutadana del Ayuntamiento de Sant Joan Despí detectó irregularidades en la documentación presentada en varios expedientes de empadronamiento durante una auditoría.

En concreto, descubrieron que en 5 domicilios constaban 23 personas empadronadas de diferentes nacionalidades, por lo que podría tratarse de contratos de alquiler falsos.

Los Mossos descubrieron que la identidad de los propietarios de estos domicilios había sido suplantada para confeccionar falsos contratos de alquiler para dar apariencia de legalidad a las solicitudes de empadronamiento y que los presuntos responsables se lo habían ocultado a los empadronados, que habrían pagado cerca de 500 euros por los trámites burocráticos.

Finalmente, entre el 30 de julio y el 5 de agosto la policía detuvo a 3 de los presuntos responsables de la falsificación, aunque continúa con la investigación para determinar la presunta implicación de más colaboradores, por lo que no se descartan nuevas detenciones.