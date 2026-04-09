Tres fotógrafos españoles, entre los premiados en los World Press Photo 2026

Exposición World Press Photo en el CCCB - FUNDACIÓN PHGOTOGRAPHIC SOCIAL VISION

BARCELONA 9 Abr. (EUROPA PRESS) -

El concurso de fotoperiodismo World Press Photo ha distinguido a 3 fotógrafos españoles entre los 42 ganadores regionales, Brais Lorenzo, Luis Tato y Diego Ibarra Sánchez, informa este jueves en un comunicado.

World Press Photo ha anunciado los 42 ganadores regionales de las 6 regiones del mundo en sus tres categorías actuales --Fotografías Individuales, Reportajes gráficos y Proyectos a largo plazo--, y el próximo 23 de abril se dará a conocer el World Press Photo del Año, elegido entre los ganadores regionales.

Brais Lorenzo (Ourense, 1986) ha ganado un World Press Photo en la categoría de Reportaje gráfico de la región de Europa con 'Tierra quemada', un proyecto sobre los incendios forestales en Galicia, en la peor temporada que vivido España en tres décadas.

Luis Tato (Ciudad Real) lo ha hecho en la categoría de Reportaje gráfico de la región de África, con 'Las protestas de la generación Z en Madagascar', sobre las protestas estudiantiles motivadas por la deficiencia de los servicios públicos, la corrupción y las dificultades económicas.

Finalmente, Diego Ibarra Sánchez (Zaragoza, 1982) ha ganado en la categoría de Proyecto a largo plazo de la región de Asia Occidental, Central y del Sur con 'Una educación secuestrada', documentando como la infancia de nueve países que sufren guerras ve privado su derecho a la educación.

El World Press Photo 2026 ha contado con la participación de 3.747 fotógrafos de 141 países y 57.376 fotografías, y de los 42 ganadores regionales, 31 son locales de la región donde captaron sus relatos.

Los trabajadores ganadores de esta edición se centran en desafíos del mundo actual como la política, las cuestiones de género, la migración, los conflictos globales y la crisis climática.

La exposición World Press Photo 2026, organizada por la Fundación Phgotographic Social Vision, volverá a tener el Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB) como una de sus sedes, del 6 de noviembre al 13 de diciembre, una muestra que el año pasado batió su récord de público con más de 67.500 espectadores.