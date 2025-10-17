Tres heridos de gravedad en un accidente frontal entre dos coches en Montblanc (Tarragona)

Los Bombers de la Generalitat rescatan a los heridos en un accidente en Montblanc (Tarragona) - BOMBERS

TARRAGONA 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

Tres personas han resultado heridas de gravedad en un accidente frontal entre dos vehículos en la C-241d a la altura de Montblanc (Tarragona), según han informado fuentes del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) a Europa Press.

El teléfono 112 ha recibido el aviso a las 17.41 horas y hasta el lugar se han desplazado cuatro dotaciones de los Bombers de la Generalitat, que han rescatado a los heridos, que habían quedado atrapados en el interior de los vehículos.

Los heridos son un hombre, que se encuentra en estado grave y ha sido trasladado al Hospital Joan XXIII de Tarragona; una mujer, que ha sido derivada al mismo centro hospitalario en estado menos grave y un hombre, también menos grave, que ha sido trasladado al Hospital Sant Joan de Reus (Tarragona).