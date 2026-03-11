Tres menores heridos, dos graves, por una explosión en un experimento escolar en Porqueres (Girona)

Archivo - Ambulancia del SEM - SEM - Archivo

GIRONA 11 Mar. (EUROPA PRESS) -

Tres menores de edad han resultado heridos este miércoles, dos de ellos de gravedad, en una explosión durante un experimento escolar en Porqueres (Girona), ha informado el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Los dos menores que han resultado heridos de gravedad han sido trasladados al Hospital Vall d'Hebron de Barcelona, uno de ellos en helicóptero, mientras que el tercero, en estado leve, ha sido derivado al Hospital Josep Trueta de Girona.

Hasta el lugar se han desplazado 2 helicópteros medicalizados, 5 ambulancias y un equipo de psicólogos del SEM.

(HABRÁ AMPLIACIÓN)