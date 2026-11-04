Fernando Trueba retrata a Niño Josele en 'Bajañí': "Nos lo hemos pasado tan bien que es pecado"

BARCELONA, 4 Nov. (EUROPA PRESS) -

El director Fernando Trueba ha presentado en el festival In-Edit de Barcelona su documental 'Bajañí', que retrata las colaboraciones del guitarrista Juan José 'Niño Josele' Heredia con grandes músicos de flamenco, jazz y música brasileña: "Nos lo hemos pasado tan bien que es pecado".

En una entrevista con Europa Press, Trueba ha asegurado que ha sido "un regalo" haber podido convocar a los artistas colaboradores, que han dado lo mejor de sí mismos.

'Bajañí', 'guitarra española' en caló, retrata las sesiones de Niño Josele con músicos de la talla de Caetano Veloso, Ron Carter Rubén Blades, Kenny Barron y Marisa Monte, grabadas en España, Brasil y Nueva York (Estados Unidos).

"ABSOLUTA ADMIRACIÓN"

La idea original nace de la "absoluta admiración" que Trueba siente por el guitarrista, con quien mantiene amistad desde hace más de 20 años, y entiende que el documental es, en realidad, la conclusión natural de todas sus experiencias juntos.

El filme no tiene narrador, sino que son las conversaciones espontáneas y, sobre todo, la música, que actúa como hilo conductor: "Es el cine al servicio de la música. Lo era cuando hice hace años 'Calle 54', y aquí lo vuelve a ser de otra manera. Son películas hermanas".

"No había dos veces que se repitiera lo mismo. Eso era lo bonito de esta película", asegura el director, que destaca como se puede juntar a dos músicos de países, culturas y estilos distintos y, si son buenos, a los 5 minutos están hablando a través del lenguaje universal que es la música.

Además, había días en que los músicos seguían tocando incluso habiendo acabado el rodaje: "Había tal subidón de energía, de alegría, de ganas de vivir... Era algo muy fuerte. Realmente, hemos disfrutado más de lo que está permitido".

LA EXPERIENCIA DEL GUITARRISTA

Por su parte, Niño Josele ha explicado que, aunque se lo ha pasado tan bien, cuando Trueba le explicó su idea pensó que estaba loco: "¿Cómo voy a grabar aquí una cosa y luego irme a otra?".

Aún así, se muestra increíblemente satisfecho y agradecido con el resultado, y cuenta que, tras cada sesión, todos los grupos y artistas le pedían seguir trabajando juntos, ya fuese con una gira o un disco.

"También hemos llorado muchísimo de emoción. No de tristeza, sino de emoción. Hay momentos muy especiales, como el dúo con mi hijo, que para mí, como padre y como músico, es algo que increíble, porque sé que lo que está tocando es muy difícil", relata el guitarrista.

Asimismo, destaca también el fragmento con las Morente, o el tema que toca con Ron Carter y Rubén Blades, entre otros.

El almeriense ha apuntado, además, que mientras actuaba era como si no hubiese nadie grabando: "El músico, cuando toca, se mete en su mundo. Yo no me di cuenta de que había nadie, ni una cámara, no sé cómo lo hizo Fernando".