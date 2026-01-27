El TSJC acoge la toma de posesión de 31 magistrados del cuarto turno que ejercerán en Catalunya

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) toma juramento a 31 magistrados y magistradas que han accedido a la carrera judicial por el cuarto turno - TSJC

BARCELONA, 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha tomado juramento este martes a 31 magistrados y magistradas que han accedido a la carrera judicial por el cuarto turno y ejercerán en Catalunya, en un acto solemne celebrado en el Palau de Justícia de Barcelona.

Los magistrados que integran la vigésimo tercera promoción del cuarto turno, reservado a juristas de reconocida trayectoria con más de diez años de ejercicio profesional, han jurado o prometido su cargo en un acto que ha estado presidido por la presidenta del TSJC, Mercè Caso.

Al acto han asistido miembros de la judicatura, el conseller de Justicia y Calidad Democrática, Ramon Espadaler, y representantes institucionales, de Fiscalía, de los Colegios Profesionales y de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

"AUTORIDAD Y AMABILIDAD"

Caso ha destacado su procedencia diversa --de la Abogacía, de la Universidad y del Cuerpo de Letrados de la Administración de Justicia--, y ha puesto en valor que hayan dejado atrás la seguridad de los roles desempeñados para adentrarse en una profesión que exigirá de ellos "estudio, contención, sacrificio y determinación".

La presidenta del TSJC les ha recordado que la percepción que tendrán de la justicia las personas que se acerquen a ella no sólo dependerá de que sus decisiones se ajusten al derecho aplicable, sino de cómo las hayan tratado y escuchado: "Y no olvidéis: autoridad y amabilidad conjugan perfectamente".

Los magistrados se incorporarán a la nueva estructura de los tribunales de instancia, en la que la carga de trabajo, ha reconocido Caso, sigue siendo intensa, y les ha pedido que tengan una "atención dedicada y personalizada" particularmente a las víctimas, a las que ha pedido que escuchen y entiendan sin pedirle una memoria impecable ni un comportamiento siempre absolutamente lógico, en sus palabras.

La presidenta se ha dirigido a los magistrados procedentes de otros territorios, a los que ha querido trasladar "unas palabras especialmente cálidas" y a los que ha animado a conocer Catalunya con ojos abiertos y curiosos y a descubrir su lengua y su cultura, textualmente.

En este sentido, Caso ha recordado que Catalunya tiene un Código Civil propio que deberán invocar y que deberán garantizar el derecho lingüístico del ciudadano: "Vuestro esfuerzo por comprender será enormemente valorado".