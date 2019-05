El TSJC registra la querella de la Trisindical de Mossos contra Buch

Publicado 17/05/2019 12:07:26 CET

BARCELONA, 17 May. (EUROPA PRESS) -

La Sala Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha registrado la querella de la Trisindical de Mossos d'Esquadra --formada por SPC, SME y CAT-ME-- contra el conseller de Interior, Miquel Buch, por no reunir el Consell de la Policia, y se ha designado ponente al magistrado José Francisco Valls Gombau, de acuerdo con el turno de reparto.

En un comunicado este viernes, el TSJC ha informado de que recibió la querella el jueves --presentada por los tres sindicatos por presuntos delitos de contra la libertad sindical y prevaricación-- y que aún queda decidir si se admite a trámite.

La Trisindical se querelló contra Buch por no reunir el Consell de la Policia --la mesa de negociación sindical de la policía catalana-- desde enero e incluían un carta del conseller del lunes a los sindicatos en la que, según ellos, indicaba que no convocaría el órgano "al entender que estando pendiente de efectuar el proceso electoral no existen representantes legitimados para negociar con los sindicatos sobre las condiciones laborales".