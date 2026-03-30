El Túnel de la Rovira de Barcelona se reabrirá al tráfico en sentido mar a partir de las 18.00

Collboni anuncia la reapertura del sentido mar del Túnel de la Rovira - EUROPA PRESS

BARCELONA 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha anunciado que el Túnel de la Rovira se reabrirá al tráfico en sentido mar este lunes a partir de las 18.00 horas después de estar 1 año cortado por las obras de remodelación de la infraestructura.

En una visita al túnel acompañado por la primera teniente de alcalde y responsable de Urbanismo, Laia Bonet, y la concejal del distrito de Horta-Guinardó, Sara Belbeida, ha celebrado la vuelta a normalidad de esta infraestructura "fundamental" para la ciudad.

El túnel se empezará a reabrir al tráfico en sentido mar y, de este modo, sumándose al sentido montaña, durante la tarde: a las 18 se abrirá el tramo entre la Rambla del Carmel y la Ronda del Guinardó y a partir de entonces se empezará a habilitar la circulación del último tramo, que conecta con la Ronda de Dalt.

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