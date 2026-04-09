El turismo activo y de aventuras de Lleida inicia la temporada con el foco en el turismo estatal

Inicio de la temporada de turismo activo y de aventuras en Lleida - EUROPA PRESS

El sector generó 114 millones y empleó a 1.857 personas en 2025, cifras que esperan superar en 2026

LLAVORSÍ (LLEIDA), 9 (EUROPA PRESS)

El Patronat de Turisme de la Diputació de Lleida ha abierto la temporada de turismo activo y de aventuras, que empezó en marzo y se alargará hasta octubre, en la que esperan incrementar el número de visitantes del resto de España y consolidar el modelo de sostenibilidad y prosperidad del sector.

Así lo han explicado este jueves en Llavorsí (Lleida) el presidente de la Diputació, Joan Talarn; el vicepresidente del Patronat de Turisme, Juan Antonio Serrano; la directora general de Turismo de la Generalitat, Cristina Lagé; el presidente de la Associació d'Empreses d'Esports de Aventura del Pallars Sobirà, Florido Dolcet, y el director de Endesa en Catalunya, Enric Brazís.

Talarn ha destacado el sector del turismo activo y de aventuras como un modelo "referente" en sostenibilidad, tanto natural como social y económica, que va creciendo de forma paulatina, sumando cada día más valor para los ciudadanos del Pallars.

Serrano ha señalado al mercado internacional como el próximo objetivo del sector, así como al mercado español, que consideran su "asignatura pendiente" y que este año esperan abordar para seguir creciendo en número de visitantes.

Lagé ha ensalzado el turismo activo y de aventuras como un ámbito "más que sostenible, regenerativo" para la naturaleza y los habitantes de la zona, y lo considera esencial para desestacionalizar la afluencia de visitantes.

Dolcet ha celebrado la gran cantidad de reservas de agua y nieve, que cifra como la mayor de los últimos 25 años, y que eso permite "garantizar unas actividades en condiciones óptimas durante todo el año", situación que ya se ha traducido en muchas reservas adelantadas.

Brazís ha destacado la colaboración de Endesa en la gestión coordinada del río y la planificación de la producción de energía hidráulica: ha dicho que se sienten parte del proyecto, contribuyendo a mantener un "caudal estable y previsible que permite alargar la temporada" de turismo activo.

114 MILLONES Y 1.857 EMPLEOS

El objetivo de la temporada también es consolidar los buenos resultados del año pasado, cuando lograron más de 847.000 actividades contratadas, que generaron un impacto económico de 114,16 millones de euros (+1,1%) y 1.857 empleos, más de la mitad (942) a jornada completa.

Así, el sector prevé un crecimiento de la actividad: un 62% de las empresas espera mantenerse o tener un crecimiento moderado, mientras que un 33% anticipa un crecimiento positivo y un 5% augura una recesión.

EL 81,4% DE LAS EMPRESAS EN EL PIRINEO

La temporada ha empezado con 280 empresas dedicadas a los deportes de montaña, una más que el año pasado y un 35,9% más respecto a 2013, la primera fecha desde que se registran datos.

La gran mayoría (81,4%) están ubicadas en el Pirineu de Lleida y Aran, con 228 (10 más que el año anterior), mientras que el tejido empresarial de las comarcas de las Terres de Lleida suma 52 (18,6%), 9 menos que en 2024.

Un 82,9% de ellas ofrecerá actividades de tierra como senderismo, hípica o bicicleta; los deportes acuáticos, como ráfting o barranquismo, representarán el 13,2%; y los aéreos, como el parapente, un 3,9%.

TURISTA CATALÁN Y DE MEDIANA EDAD

La última temporada, la mayoría de visitantes acudieron del resto de comarcas catalanas (44,6%); y, si se añaden los de la misma demarcación de Lleida (31,8%), el conjunto de Catalunya supuso el 76,4% del total de clientes.

Los visitantes fueron principalmente adultos de 36 a 59 años (36,1%), jóvenes de 18 a 35 (29,6%) y grupos escolares (24,8%); y se detectó una evolución positiva de los clientes del resto de España, con un 15,7%, a diferencia de los de Europa, que bajaron tres puntos, hasta el 7,2%.

Según un estudio de la Cátedra de Turismo de Interior y Montaña, el gasto medio del turista que practica turismo activo en Lleida se situó el pasado año en 155,7 euros por día, 3,9 euros más que que la temporada pasada.

40 AÑOS DE RÁFTING

La Diputació y el Patronat también conmemoran los 40 años del primer descenso en ráfting por el río Noguera Pallaresa: Talarn ha dicho que "lo cambió todo" para el sector, y Serrano ha deseado que el deporte siga reinando en la zona 40 años más.

El jefe de coordinación de Aventur (la primera empresa de ráfting de Lleida), Jordi Farreny, ha recordado que el origen de la modalidad hace 4 décadas permitió "que la comarca reviviese", ensalzando a la Noguera Pallaresa como una potencia internacional en deportes acuáticos.